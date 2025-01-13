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  4. Sancaktepe'de feci kaza: Karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne çarptı!

Sancaktepe'de feci kaza: Karşı şeritten gelen araç İETT otobüsüne çarptı!

13.01.2025 09:50
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.01.2025 09:50
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Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu’nda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 320A hattında çalışan İETT otobüsü kendi şeridinde seyrederken, karşı yönden gelen bir otomobil kontrolden çıkarak otobüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken, özel araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KARTAL İSTİKAMETİ BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu’nun Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İETT kaza
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