HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sancaktepe'de feci kaza! Otomobilin motoru yola düştü

Sancaktepe'de feci kaza! Otomobilin motoru yola düştü

27.08.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine takla attı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi, olay yerinden kaçtı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ise koparak yola düştü.

Sancaktepe'de feci kaza! Otomobilin motoru yola düştü

Kaza, saat 03.40 sıralarında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan mantar dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Otomobil, cadde üzerinde bulunan benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki kişinin kaçtıkları öğrenilirken, araçtaki alkol şişeleri dikkat çekti. Kazanın şiddetiyle otomobilden kopan motor da yolun sağ şeridinde kaldı. Kaza yapan otomobilden yola yakıt ve yağ sızıntısı oldu. Polis ekipleri akıntıdan sebep başka kazaları önlemek işin yolda önlem aldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilerek yol temizlendi.

58224d48ea44dcd1acedbfe06b07343e

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kazanın görgü tanığı Mustafa Düzenli, "Biz şu cadde üzerinde arkadaşımızı bekliyorduk. Beyaz bir araç buradan süratli bir şekilde geldi. Yolun sol şeridindeydi. Bir anda kontrolünü kaybedip mantarlara vurdu. Mantarlardan sekip takla atarak sağ tarafıyla şu köşeye vurdular. Sonrasında benzinciye doğru sürüklendi. O sırada biz de yardımına koştuk hemen. Kendileri araçta yaralı şekildeydiler. Arabanın kapılarını açtık. Ondan sonra kendi imkanlarıyla buradan yürüyerek gittiler" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

17 yaşındaki gencin feci ölümü! Yanan araçta can verdi17 yaşındaki gencin feci ölümü! Yanan araçta can verdi

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 aslan 2 kaplan kükremeye başladı, Ankara'daki mahalleli ayağa kalktı: Korkuyoruz12 aslan 2 kaplan kükremeye başladı, Ankara'daki mahalleli ayağa kalktı: Korkuyoruz
Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı! Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı!
Fatih'te kadına şiddet! Darbedip zorla otomobile bindirdi, görüntüleyenlere tehditler savurduFatih'te kadına şiddet! Darbedip zorla otomobile bindirdi, görüntüleyenlere tehditler savurdu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sancaktepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

ABD'li komutandan korkutan Afganistan açıklaması: Saldırıların devamını bekliyoruz

ABD'li komutandan korkutan Afganistan açıklaması: Saldırıların devamını bekliyoruz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.