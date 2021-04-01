Sancaktepe'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan araç önce tankere sonra bariyere çarptı

Kaza dün saat 17.35 sıralarında Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.

Kartal istikametine giden otomobil sürücüsü önündeki servis minibüsünü sollamak için şerit değiştirmek istedi. Sol şeritte bir otomobil olduğunu görünce minibüsün sağından geçmek istedi. Otomobil, emniyet şeridinde bekleyen tankere sürttükten sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi.

KORKUTAN KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

