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  4. Sancaktepe'de korkunç kaza! Bu arabadan sağ çıktı

Sancaktepe'de korkunç kaza! Bu arabadan sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğini devirdikten sonra İBB Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın girişine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de korkunç kaza! Bu arabadan sağ çıktı

Kaza İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Santral Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kaldırımdaki aydınlatma direğini yıkan otomobil İBB Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın girişine çarptı.

SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralı sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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