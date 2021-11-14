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Sancaktepe'de korkunç olay: 10 kez takla atarak durabildi! Kimse yardım etmedi

14.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi üzerine bir araç, defalarca takla atarak bariyerlere çarptı. Araç içine sıkışan 3 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı olayı görenlerin yaralıların yardımına gelmemesi ise tepkilere neden oldu.

Sancaktepe'de korkunç olay: 10 kez takla atarak durabildi! Kimse yardım etmedi

Kaza, Sancaktepe Paşaköy Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, araç sürücüsü Hasan Kalaycı yolda seyir halinde olduğu sırada yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, taklalar atarak bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazada araç içerisinde sıkışırken, sürücü Kalaycı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"KAZAYI GÖREN KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Hasan Kalaycı, "Virajı döneceğim esnada zeminin kaygan olması ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Taklalar attık araçla. Otomobil içerisinde çalışma arkadaşlarım vardı. Onları hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

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Olay esnasında kazayı gören başka bir sürücü Murat Doğan ise, “Araç takla atarak geldi. Otomobil gözümün önünde 10 takla attı. Tek tek saydım. Hiçbir sürücü gelip yardım etmedi” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul
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