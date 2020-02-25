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Sancaktepe'de market çalışanı, bıçaklı gaspçıyı paspasla kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de market çalışanına bıçak çeken şahıs, kasadaki bin 75 TL’yi zorla gasp etti. Market çalışanları kaçan şahsı durdurmak isterken bir market çalışanı da şahsı paspas ile kovaladı. Gaspçının parayı çaldığı anlar ile kovalama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sancaktepe’de Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesinde bulunan bir markette 9 Şubat tarihinde meydana geldi.

PASPASLA KOVALADI

Markete giren bir şahıs, kasada görevli market çalışanına bıçak çekerek zorla kasayı açtırdı. Kasada bulunan bin 75 TL parayı alan şahıs hızla marketten kaçmaya başladı. Gaspa uğrayan market çalışanı ile diğer market çalışanları da şahsın peşine takılarak kovalamaya başladı. Market çalışanlarından biri ise eline aldığı paspas ile şahsın peşine düştü.

Olay ile ilgili çalışma yapan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, gaspçının H.Ç.(16) isimli yaşı küçük bir şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs, Esenyurt’ta belirlenen bir adrese yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın üzerinde bulunan 150 TL para mağdur şahsa geri verildi.

TUTUKLANDI

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın markette bıçak çekerek para gasp ettiği anlar market çalışanlarının gaspçıyı paspas ile kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs market çalışanına bıçak çekerek kasadaki parayı gasp ediyor. Şahıs kaçarken de market çalışanları şahsı kovalıyor, bir market çalışanı da şahsı paspasla kovalıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe market paspas gasp

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