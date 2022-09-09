Sancaktepe'de taciz iddiası: Genç kadın konum attı, ortalık karıştı! Kocası arabayla ezdi, akrabaları ise...

Sancaktepe'de bir kadın, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adamla yolda karşılaşınca ortalık karıştı. İddiaya göre, F. Y. isimli genç kadın, bir süredir kendisini taciz eden şahısla sokakta karşılaştı. O esnada durumu kocasına söyleyen genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi.

ARACIYLA ÇARPIP METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti. Taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AKRABALARI SOPALARLA DÖVDÜ

Görüntülerde, sürücünün taciz şüphelisini araçla ezdiği ardından genç kadının akrabalarının yaralı şahsı sopalarla darp ettiği görülüyor. (İHA)



