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  4. Sancaktepe’de takla atan araçtan kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

Sancaktepe’de takla atan araçtan kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

06.09.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de yol kesişiminde çarpışan iki otomobilden biri takla atarak yan yattı. Kaldırımda yürüyen vatandaş ise takla atıp üzerine doğru sürüklenen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ve yayanın otomobil altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe’de 18 Ağustos tarihinde meydana geldi. Seyir halinde olan iki otomobil, yol kesişiminde karşı karşıya geldi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Otomobillerin duramayarak birbirlerine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla atıp sürüklenerek yan yattı. O sırada kaldırımın kenarından yürüyen bir vatandaş, üzerine doğru sürüklenen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin teğet geçtiği vatandaş, bir süre olayın şokunu üzerinden atamayarak aracı izledi. Yan yatan aracın sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Yol kesişiminde çarpışan araçlardan birinin takla atıp yan yattığı ve yayanın araç altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sancaktepe
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