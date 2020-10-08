HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sancaktepe'de vahşet! Cani kocadan eşine ısıtılmış bıçakla işkence

Sancaktepe'de vahşet! Cani kocadan eşine ısıtılmış bıçakla işkence

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de bir kadının, kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, ısıtılmış bıçak ile işkenceye uğradığı iddia edildi. Vücudunda yanık izleri görülen talihsiz kadın, hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri, kadının kocasının yakalamak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de vahşet! Cani kocadan eşine ısıtılmış bıçakla işkence

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki E.A ile 28 yaşındaki eşi M.A arasında çıkan tartışma çıktı. M.A., eşi E.A.'ya iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile işkence yaptı. M.A., ardından eşi E.A.'dan babasının evine gitmesini istedi. E.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri işkence yaptığı ileri sürülen kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Vücudunda yanık izleri bulunan iki çocuk annesi E.A Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

sancaktepede-kadina-kocasi-tarafindan-isitilmis-bicak-ile-iskence-iddiasi_1093_dhaphoto4

TALİHSİZ KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

İşkenceye uğradığı iddia edilen E.A, "2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece oldu. Eşimle aramızda çıkan bir tartışma ile başladı ilk önce. Yumruk ve tokat atarak başladı. Sonrasında gözü döndü hırsını alamadı ve daha farklı boyutlara taşıdı. Bir ekmek bıçağı ile bıçağı ocağın üstünde ısıtıp vücudumun birçok, çeşitli yerlerine sıcak bıçağı bastırıp geri çekti. Ve bunu bütün gece uyguladı. Sonrasında sabah olduğunda önce kendisi çıktı evden. Ardından ben çocukları alıp anneme gittim. Şikayetçiyim." dedi.

sancaktepede-kadina-kocasi-tarafindan-isitilmis-bicak-ile-iskence-iddiasi_1093_dhaphoto1

"ÇOK CANİCE BİR SALDIRI"

E.A.'ya hastanede refakat eden arkadaşı, "Kız arkadaşım çok talihsiz bir olay geçirdi. Gerçekten ciddi boyutlara varan bir mesele bu. Kötü durumda tedaviye yanıt vermesini bekliyoruz. Çok ciddi ve derin yaraları var. İki haftalık bir süreç var önümüzde. Eğer tedaviye yanıt verirse kısa zamanda taburcu olacak. Tedaviye yanıt vermezse ameliyat olma riski var. Şu an beklemedeyiz. Yarın anestezi altında büyük pansuman yapılacak. Sonrasında doktorlar neyin gerektiğini neyin gerekmediğinin bilgisini verecek. Bunun hiçbir şekilde affı olmayacak, olmamalı da. Çok canice bir saldırı. Dayağın da şiddetin de ötesinde canilik, başka bir şey değil. Susmayacağız biz her zaman yanındayız" dedi.

Konuşmasına devam eden arkadaşı, "Saldırı ilk önce hafif olarak başlıyor. Tokat ve yumruk atıyor. Arkadaşımın karşılık vermesi onu daha çok şiddetlendiriyor. Yatak odasına kapatıyor, çocukları da yanında tabi. Çocuklarının gözü önünde oluyor her şey. Sonrasında odadan çıkıyor, bıçağı alıyor ısıtıyor ocakta. Soyuyor arkadaşımı, sıcak bıçağı vücuduna basmaya başlıyor. Vücudunun her yerine darbe vermiş diyebilirim. Bu bütün gece devam ediyor. 3 Ekim sabahında arkadaşım acıdan baygın düşünce de kapıyı açıyor. Çocuklarını da al eşyalarını topla babanın evine git diyor. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz adreste bulunamadı. İnşallah bulunur, takipçisi olacağız. Yakalanmadan bırakmayacağız bu işin ucunu." diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
20 yıldır 'Erdoğan' haberlerini biriktiriyor20 yıldır 'Erdoğan' haberlerini biriktiriyor
Üniversiteler ne zaman açılacak?Üniversiteler ne zaman açılacak?
En Çok Okunan Haberler
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Alo Fetva Hattı'na gelen koronavirüs soruları şaşırtıyor: Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?
Alo Fetva Hattı'na gelen koronavirüs soruları şaşırtıyor
20 yıldır gazetelerdeki 'Erdoğan' haberlerinin kupürlerini biriktiriyor
20 yıldır 'Erdoğan' haberlerini biriktiriyor
Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki küçük kız ölümden döndü
Samsun'da pitbull dehşeti! 11 yaşındaki küçük kız ölümden döndü
İzmir Karşıyaka'da kadın cinayeti! Boşanma davasına saatler kala öldürüldü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
Son dakika! 27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Dolu ve sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 24 il için hava durumu uyarısı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.