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Sancaktepe’de yeni doğan bebeğini çöpe atan anneden kan donduran sözler

05.04.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemedeki sorgusunda bebeğin ölü doğduğunu söyleyen kadın, “Gece saatlerinde kızım ile birlikte evdeki çöpü de alıp çıktık. Çöplerin arasında yeni doğan çocuğumu da oraya bıraktım. Olanlar nedeniyle çok pişmanım” dedi.

Sancaktepe’de yeni doğan bebeğini çöpe atan anneden kan donduran sözler

Sancaktepe'de, 28 Mart günü gece saatlerinde yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne Pervin Y., geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, ‘konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılması kararına itiraz edildi. İtiraz üzerine şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan Pervin Y., çıkarıldığı mahkemece “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“HAMİLE OLDUĞUMU KİMSEYE SÖYLEMEDİM”

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, “Olay gecesi eşim evdeydi. 5 çocuğumda evdeydi. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. Eşim son doğan kız çocuğunda sorun çıkarmıştı. Bu çocuğu aldırmamı istemişti. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamamak için hamile olduğumu kimseye söylemedim. Ben hamileliğimin son zamanları gelince eşime söylerim diye düşünmüştüm. Ben çocuğuma kıyamadığım için ilk zamanlarda aldırmayı düşünmedim. Büyüsün istedim. Beş çocuğumu büyüttüm onu da büyütürüm diye düşündüm. Hamileliğim boyunca hiç hastaneye gitmedim. Ben hamileliğimin ilerleyen zamanlarında da bu durumu eşime söyleyemedim. Çocuğum doğunca söylerim diye düşündüm. Ben hamileliğimi hiç kimseyle paylaşmamıştım” dedi.
Şüpheli, “Olay gecesi benim sancılarım başladı. Hastaneye gitmeyi veya birinden yardım istemeyi aklıma getirmedim. Bebek banyoda kolayca doğdu. Bu sırada saat yaklaşık 00.00 civarıydı. Bebeği elime aldığımda bebek mosmor vaziyetteydi. Bebeğin sesi çıkmıyordu” diye konuştu.

“ÇÖPLERİN ARASINDA YENİ DOĞAN ÇOCUĞUMU DA ORAYA BIRAKTIM”

Bebeğin nefes almadığını söyleyen şüpheli, “Çocukta hayat belirtisi olmayınca ölü doğduğunu anladım. Ben o gün boyu evde oturup kendi kendime ağladım, hiç kimseyi düşünmedim. O anki psikolojiyle kimseye haber vermeyi düşünmedim. Gece 22.00 sıralarında 17 yaşındaki kızım ile birlikte evdeki çöpü de alıp çıktık. Kızım kitap almak için arkadaşına gitti ben çöplerin arasında yeni doğan çocuğumu da oraya bıraktım. Olanlar nedeniyle çok pişmanım” dedi.

İHA

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Sancaktepe
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