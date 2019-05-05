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Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de bir kişi, kardeşinin berber dükkanında çalışan şahsı bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri sokağı abluka altına alırken, ikna çabaları sonucu şahıs yarım saat sonra rehin aldığı kişiyi serbest bırakıp teslim oldu.

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Olay Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. İddiaya göre, A.U. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenden tartıştığı kardeşinin berber dükkanında çalışan şahsı bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracı da çevrede güvenlik için bekledi.

YARIM SAAT SONRA TESLİM OLDU

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Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından şahıs rehin aldığı kişiyi serbest bırakarak teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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