Sancaktepe'deki salgın hastanesinde sona gelindi! 29 Mayıs'ta açılıyor

TOPLAM 18 BİN METREKARE



Kısa sürede tamamlanan salgın hastaneleri kalitesi ve özellikleriyle de göz dolduruyor. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 70 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin metrekare alana kuruldu. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. 1005 artı 5 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu salgın hastanesi, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip. Tek katlı ve son teknoloji ile donatılmış hastanede, tek kişilik odalarda hasta ve hasta yakınının rahat etmesi için her türlü konfor düşünülmüş. Odalar; televizyondan refakatçi koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkat edilerek hazırlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki salgın hastanesinin bilinen salgın hastaneleri gibi salgın sonrası yıkılmayacağını belirterek, "Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA