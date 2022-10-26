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Sancaktepe'deki zincirleme trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

26.10.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Sancaktepe'deki zincirleme trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, Çamlıca Gişeler mevkisinde, Ferhat K'nin kullandığı otomobile, otomobil de önünde seyreden kamyonete çarptı. Kazada otobüs şoförü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular, gelen başka bir araca alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. (AA)

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