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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu uğurda fedakarlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'deki hastaneye Prof. Dr. Murat Dilmener ismini verdik. Bir diğerini de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, onun adını da Okmeydanı'ndaki hastaneye verdik. Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyorum. Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasına emeği geçen Sağlık Bakanımızı ve ekibini, yüklenici firma Rönesans kurumunu, işçisine herkesi tebrik ediyorum. Malum gerek Murat Dilmener, gerek Feriha Öz, her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi. Bunlardan bir tanesinin tamamen bedeli kendilerine ait. Bir tanesinden herhangi bir bedel istemiyorlar. Bir tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz. Onun için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Dünyada pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü dönemde Türkiye buradaki gibi yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına ait hastanemizi 2 ay gibi kısa sürede tamamladık. Aynısı Murat Dilmener'de de var. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde piste inecek, yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Tedavi bitti, yine hemen uçağı ile gitmesi gereken yere gidecek. Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan hastanelerimiz şifayı arayan herkese hizmet verecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI

Salgın sürecinde sağlık konusunda ülkemizin elindeki imkanların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 1526 yeni hastane, 4000'e yakın tedavi kurumu seviyesine hocalarımızın gayretleri ve bizim hazırladığımız fiziki imkanlarla ulaştık. Ülkemizde 48 olan MR sayısını 906'ya, 4891 olan diyaliz sayısınız 17 bin 640'a, 889 olan yoğun bakım yatağı sayısını 40 bine çıkartmamış olsaydık bu başarıyı herhalde gösteremezdik.

'ACİL BİR İHTİYACIMIZ YOK'

1008 odalıyı süratle yaptık ama biz biz yap işlet devret ile bu hastaneleri yapıyoruz ama Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursa, buradaki şehir hastanesine de başlayabiliriz. Duyurması benden araması Sağlık Bakanımızdan. Şu anda acil bir ihtiyacımız yok.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından satır başları:

Kovid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi.

Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.

'TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı.

(Kovid-19 salgını) Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız.

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