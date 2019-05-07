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Sancaktepe'de 2 kardeşin kaldığı evde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE babalarıyla yaşayan iki çocuğun kaldığı evde yangın çıktı.

Sancaktepe'de 2 kardeşin kaldığı evde yangın

Murat KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)-SANCAKTEPE babalarıyla yaşayan iki çocuğun kaldığı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangın, saat 11.45 sıralarında Safa Mahallesi Türkeli Caddesinde bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre Kadir Durmaz çocukları Erdoğan ve Gülhaviş ile birlikte kalıyordu. Sabah saatlerinde baba Durmaz evde yokken henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Evde mahsur kalan iki kardeş itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, yangın da söndürüldü. İki kardeş yangını yara alamadan atlatırken, evde hasar oluştu. Yangın haberini alan baba Kadir Durmaz eve geldi. Durmaz, "Yüzde seksen prizden çıkmış. Gelen mala gelsin, cana gelmesin. Önemli olan çocuklarımın can sağlığı." dedi.
(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de 2 kardeşin kaldığı evde yangınSancaktepe'de 2 kardeşin kaldığı evde yangınSancaktepe'de 2 kardeşin kaldığı evde yangın

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