Sancaktepe’de 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı

Sancaktepe’de ailesiyle beraber yaşayan Muharrem İpekçi (26), henüz bilinmeyen sebeple 3. kattaki evinin camından aşağı atladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, 23.00 sıralarında Sancaktepe Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Muharrem İpekçi (26), ailesiyle yaşadığı 3 katlı binanın en üst katında ki pencereden kendisini aşağı henüz bilinmeyen bir nedenle attı. Duruma tanık olanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayı haber alarak olay yerine gelen gencin akrabası Rıza Çeliker, şahsın psikolojisinin bozuk olduğunu iddia ederek, "Başka bir şey bilmiyorum ben. Komşuları aradı beni haber verdi, ben de geldim" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İddiaya göre Muharrem İpekçi’nin psikolojik sorunları olduğu öğrenilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

