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Sancaktepe’de annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de annesini başına bir cisimle vurarak öldüren madde bağımlısı Cihan Torunoğlu ve arkadaşı Ferdi Ş., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe’de annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sancaktepe’de annesini başına bir cisimle vurarak öldüren madde bağımlısı Cihan Torunoğlu ve arkadaşı Ferdi Ş., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Cihan Torunoğlu kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim" dedi.
Sancaktepe’de 11 Eylül’de anne Naciye Torunoğlu’nu öldürdüğü iddia edilen oğlu Cihan Torunoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu yakalandı. Yakalanan Cihan Torunoğlu ve arkadaşı Ferdi Ş., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Cihan Torunoğlu, adliyeye sevk edildiği esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim" dedi.
2 gün annesi ile birlikte yaşamış
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Cihan Torunoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Torunoğlu ifadesinde, aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle gerçekleştirdiği cinayeti hatırlamadığını kaydetti. Annesini öldürdükten sonra 2 gün boyunca annesi ile battaniyeye sarılı halde vantilatör çalıştırarak yaşadığını söyleyen Torunoğlu annesini buzdolabında saklamaya çalıştığını da ifade etti.
Cinayet sonrası bir arkadaşını bıçakla rehin alarak kendisini Tekirdağ’a götürmesini isteyen Torunoğlu’nun, ‘Annemi öldürdüm, seni de öldürürüm. Beni Tekirdağ’a götüreceksin’ dediği öğrenildi.
Annesinin banka hesabındaki parayı çekmeye çalışmış
Annesinin bir banka hesabında bulunan yaklaşık 40 bin TL’sini çekmeye çalışan Torunoğlu, mahallede bir kadını annesinin ismini kullanarak bankayı aradığı ve parayı çekmeye çalıştığı öğrenildi. Oğlu tarafından öldürülen Anne Naciye Torunoğlu’nun kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp’ta yapılan incelemelerin ardından belli olacak.
Öte yandan, adliyeye sevk edilen zanlıların daha önce de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Sancaktepe’de annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sancaktepe’de annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sancaktepe’de annesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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