SANCAKTEPE'DE BİNADA PATLAMA (3)

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)-SANCAKTEPE'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlama meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Dairede oturan Hasan Öner isimli bir kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle apartman boşaltıldı. Polis apartmanın çevresini şerit çekerek kapattı. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekipler çalışma başlattı. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken olay yeri inceleme polisinin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan patlama nedeniyle çevrede bulunan binalar da hasar gördü. Bazı evlerin pencerelerinin camları kırılırken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

"PATLAMAYLA UYANDIM"

Patlama sırasında dairede olan Hasan Öner ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öner elinden yaralandı. Dehşeti yaşayan Öner tedavisinin ardından harabeye dönen evinin bulunduğu yere geldi. Hasan Öner yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah uyuyordum. Patlamayla uyandım. Ne patlaması olduğunu bilemiyorum. Ne olduğu belli değil. Sağ omuzumdan ve elimden yaralandım."

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