Sancaktepe'de bir banka şubesinde silahlı soygun

Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirip bir miktar para gasp ettikten sonra kaçarak ortadan kayboldu.

Olay, saat 16-30 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli silahlı iki kişi bankaya müşteri gibi girdi. Vezneye yönelen iki kişi ellerindeki silahı veznedara tutarak para istedi. Veznedar elindeki paraları soygunculara verdi. Soyguncular yaklaşık 18 bin TL'yi alarak bankadan ayrıldılar. Soyguncular, yaya olarak olay uzaklaşıp ortadan kayboldu. Soygun ihbarını alan polis bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Çevrede önlem alan polisler, bankanın güvenlik kameralarını incelediler. Polis olayla ilgili soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

