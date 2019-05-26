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Sancaktepe'de bir binanın girişinde çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

SANCAKTPE'de bir inşaat temelinden alınan hafriyat sonrası yan taraftaki 4 katlı binanın girişinde çökme meydana geldi.

Sancaktepe'de bir binanın girişinde çökme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTPE'de bir inşaat temelinden alınan hafriyat sonrası yan taraftaki 4 katlı binanın girişinde çökme meydana geldi. Bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak üzerinde meydana geldi. Bir inşaat alanının temelinde yapılan hafriyat çalışmasının ardından, inşaatın yanında bulunan 4 katlı binanın girişinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada oturan 5 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve bina kullanıma kapatıldı. Bina sakinlerinin itfaiye merdiveniyle tahliye edilme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Tahliye anını gören bir mahalle sakini şunları söyledi. “Bir hafta içinde hafriyat yapıldı. Binanın girişi çökmüş. İtfaiye geldi yukarıdaki aileleri kurtardı. 5, 6 kişi kurtarıldı."

(FOTOĞRAF)

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