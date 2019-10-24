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Sancaktepe’de bir hurdalıkta korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 03:47 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de bulunan bir hurdalık alanda gece saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Sancaktepe’de bir hurdalıkta korkutan yangın

Sancaktepe’de bulunan bir hurdalık alanda gece saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yabancı uyruklu bir çok çalışanın yatakhanesinin de bulunduğu alanda çıkan yangında yaralı veya can kaybı bulunmazken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Yangın, saat 02.15 sıralarında Sancaktepe ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Sevenler Caddesi üzerinde bulunan Avşar Sokak’ta ki bir hurdalık alanda meydana geldi. Açık alanda bulunan hurdalık malzemelerin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başlaması itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin kısa süreli müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası uzun bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. İtfaiye merdiveni ile yangına tepeden müdahale eden ekipler, yatakhane kısmını kontrol ederek içeride mahsur kalanın olup olmadığını kontrol etti. Yabancı uyruklu bir çok çalışanın yatakhaneden kendi çabalarıyla çıktığı öğrenilirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı
Yangının çıktığı nokta ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, itfaiye ekiplerine engel olabilecekleri düşüncesiyle çevredeki vatandaşları ve iş yeri sahibini yangın noktasına yaklaştırmazken yangının çıkış
nedenini öğrenebilmek için soruşturma başlattı. Cadde giriş ve çıkışı ile sokağın giriş ve çıkışını kapatan polis ekipleri emniyet şeridi içerisine aldıkları alana hiçbir vatandaşın girmesine izin vermedi.

Sancaktepe’de bir hurdalıkta korkutan yangın

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