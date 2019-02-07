IHAAW102945-ASA/07-02-2019
- Sancaktepe’de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
07.02.2019 10:29:45 TSI
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