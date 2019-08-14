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Sancaktepe'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada 1'i ağır 4 yaralı (1) 

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstnanbul DHA - SANCAKTEPE'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada 1'i ağır 4 yaralı (1) 

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstnanbul DHA - SANCAKTEPE'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan bir kişi, Kartal Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Sancaktepe'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada 1'i ağır 4 yaralı (1) Sancaktepe'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada 1'i ağır 4 yaralı (1) Sancaktepe'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada 1'i ağır 4 yaralı (1) Sancaktepe'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada 1'i ağır 4 yaralı (1)

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