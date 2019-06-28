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Sancaktepe'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

Pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de pompalı tüfekle vurulan bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Paşaköy Caddesi üzerinde otomobilden indirilen ismi öğrenilemeyen bir kadın, tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Kadın yaralanırken, zanlı otomobille olay yerinden kaçtı.

Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vurulan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, öldürülen kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güvenlik güçleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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cinayet polis pompalı tüfek saldırı tartışma

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