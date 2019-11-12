Sancaktepe'de çocuk sürücünün babasına da ceza: 4 yıl 2 ay

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - 13 yaşındaki R.A babasına ait araçla yaptığı kazada 2 çocuğun ölümüne neden olmuştu. R.A.'nın babası da kazadan sorumlu tutularak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sancaktepe'de 13 yaşındaki R.A., 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracın anahtarını evden alarak kapıda bekleyen aracı kullanmış, bir süre sonra da kaza yaparak 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne, 4 yaşındaki bir çocuğun da yaralanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kalan R.A., yargılandığı İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÇOCUĞUNUN YAPTIĞI KAZA NEDENİYLE BABAYA DA DAVA AÇILDI

Aynı suçtan dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından R.A.'nın babası İlhan A. hakkında da dava açıldı. İlhan A. hakkında hazırlanan iddianamede, olaydan önce sık sık yaşı küçük çocuğuna aracı vererek şehir içinde kullanmasına müsaade ettiği, ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği, bu nedenle de olayda kusurlu olduğu belirtildi. İlhan A. hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.