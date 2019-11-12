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Sancaktepe'de çocuk sürücünün babasına da ceza: 4 yıl 2 ay

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - 13 yaşındaki R.A babasına ait araçla yaptığı kazada 2 çocuğun ölümüne neden olmuştu.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - 13 yaşındaki R.A babasına ait araçla yaptığı kazada 2 çocuğun ölümüne neden olmuştu. R.A.'nın babası da kazadan sorumlu tutularak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sancaktepe'de 13 yaşındaki R.A., 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracın anahtarını evden alarak kapıda bekleyen aracı kullanmış, bir süre sonra da kaza yaparak 4 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun ölümüne, 4 yaşındaki bir çocuğun da yaralanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kalan R.A., yargılandığı İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÇOCUĞUNUN YAPTIĞI KAZA NEDENİYLE BABAYA DA DAVA AÇILDI
Aynı suçtan dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından R.A.'nın babası İlhan A. hakkında da dava açıldı. İlhan A. hakkında hazırlanan iddianamede, olaydan önce sık sık yaşı küçük çocuğuna aracı vererek şehir içinde kullanmasına müsaade ettiği, ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği, bu nedenle de olayda kusurlu olduğu belirtildi. İlhan A. hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
İlhan A.'nın iddianamesi İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlhan A. yargılama aşamasındaki savunmasında oğlunun olay günü kendisinden habersiz aracın anahtarını aldığını belirterek kusursuz olduğunu savundu.

SAVCI BERAAT İSTEDİ
18 Temmuz 2019 tarihinde yapılan 6. celsede duruşma savcısı Osman Bekmezci, sanık İlhan A.'nın olayın asıl faili olan oğluna aracın anahtarını verdiğine dair cezalandırılmasına yetecek delil bulunmadığını gerekçe göstererek, sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

KARAR DURUŞMASI BUGÜN YAPILDI
Davanın karar duruşması bugün yapıldı. Sanık İlhan A.'nın katılmadığı karar duruşmasına, kaza sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun ve yaralanan 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'nin aileleri ile tarafların avukatları katıldı. Sanığın Avukatı Mehtap Aküzüm, olay günü müvekkilinin evde uyuduğunu beyan ederek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Müştekilerin Avukatı İsmail Kaya, dinlenen tanıkların sanığın birden fazla kez aracı kullanması için yaşı küçük olan oğluna verdiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

ÇOCUĞUYLA AYNI CEZAYI ALDI
Kısa bir ara veren mahkeme, İlhan A.'yı, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yeri, meydana gelen zararın ağırlığını gerekçe göstererek, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. İlhan A.'nın cezası, "İyi hal" indirimi ile 4 yıl 2 aya düşürüldü.
Mahkeme, meydana gelen zararın ve kusurun ağırlığını gerekçe gösteren mahkeme, sanığın cezasını para cezasına çevirmedi.

NE OLMUŞTU ?
Sancaktepe'de 8 Haziran 2017 tarihinde babasına ait aracın anahtarını evden alarak dışarıya çıkıp aracı kullanan 13 yaşındaki R.A., kısa süre sonra kaza yapmış, 4 ve 9 yaşındaki iki çocuğun ölümüne ve 4 yaşındaki bir çocuğun da yaralanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, R.A.'nın yaptığı kaza sonucu 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Nur Dursun'un yaşamını yitirdiği, 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'nin de yaralandığı belirtilmişti. İddianamede R.A.'nın, "Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan 1 yıl 4 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan R.A., 6 Aralık 2017 tarihinde yapılan duruşmada, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olaydan sora tutuklanan R.A., yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalmıştı.
Olay nedeniyle R.A.'nın babası hakkında da ayrı bir dava açılmıştı.

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