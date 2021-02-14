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Sancaktepe’de devrilen ağaç yolu kapadı

14.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de kaldırımda bulunan ağaç bir anda yola devrildi.

Sancaktepe’de kaldırımda bulunan ağaç bir anda yola devrildi. O esnada kaldırımda kimsenin yürümemesi olası faciayı önlerken, ağaç park halinde bulunan otomobilleri kıl payı teğet geçti.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi’nde kaldırımda üzerinde bulunan bir ağaç, saat 17.00 sıralarında, kar yağışı ve rüzgarın da etkisine dayanamayarak bir anda devrildi. Yola devrilen ağaç, yolu araç trafiğine kapattı. O sırada kaldırımda kimsenin yürümüyor oluşu olası bir faciayı önlemiş oldu. Devrilen ağaç, yol kenarında park halinde olan otomobilleri teğet geçerek kıl payı yola devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ağacı keserek yoldan aldı. İtfaiyenin çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

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