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SANCAKTEPE'DE DÜŞEN ASKERİ HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Helikopterin düştüğü Fırtına Sokak'ta kaza kırım ekibi tarafından incelemeler yapıldı. Daha sonra vinç yardımı ile helikopterin gövde kısmı TIR'a yüklendi. Gövdeden koparak sokağın karşı tarafına düşen kuyruk kısmı ve diğer parçaları görevliler tarafından taşınarak vincin arka tarafına konuldu. Bu arada helikopterin yakıt bulaşan kısımlarına itfaiye tarafından köpük sıkıldı. Helikopterin düştüğü alan belediye ekiplerince temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helikopterin gövdesinin TIR'a yüklenmesi

-Helikopterin kuyruk kısmının vinçe yüklenmesi

-Diğer parçaların görevlilerce taşınması

-Yakıt bulaşan parçalara köpük sıkılması

-Alanın belediye ekiplerince temizlenmesi

- Genel ve detay görüntüler

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