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Sancaktepe'de düşen askeri helikopterin enkazı kaldırıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de 4 askerin şehit düştüğü, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Helikopterin düştüğü Fırtına Sokak'ta kaza kırım ekibi tarafından incelemeler yapıldı. Daha sonra vinç yardımı ile helikopterin gövde kısmı TIR'a yüklendi. Gövdeden koparak sokağın karşı tarafına düşen kuyruk kısmı ve diğer parçaları görevliler tarafından taşınarak vincin arka tarafına konuldu. Bu arada helikopterin yakıt bulaşan kısımlarına itfaiye tarafından köpük sıkıldı.

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