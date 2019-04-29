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SANCAKTEPE'DE EMLAKÇIDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de otomobille bir emlak ofisine gelen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettikleri 2 kişiyi silahla vurarak kayıplara karıştı.  Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Hasanağa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Sancaktepe'de otomobille bir emlak ofisine gelen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettikleri 2 kişiyi silahla vurarak kayıplara karıştı.
Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Hasanağa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, emlak ofisine girerek emlakçıda bulunan Bahaddin Polat ile Muhsin Işık ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırganlar yanında getirdikleri silahla ateş ederek Bahattin Polat'ı kolundan, Mesut Işık'ı bacağından yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri otomobille kayıplara karıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bir delil araştırması yaptı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden detaylar
-Boş kovandan detaylar
-Vatandaş ve polis incelemesi
-Yaralıdan görüntü
-Güvenlik şeridi çekilmesi
-Genel ve detaylar

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