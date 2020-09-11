HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sancaktepe’de Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, kazada, araçtan savrularak öldü

Sancaktepe’de Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, kazada, araçtan savrularak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 07:23 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı.

Sancaktepe’de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazanın etkisiyle yola savrularak aracın altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verdi.
Olay saat 05.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesinde meydana geldi. Erdoğan Çuhalı (56) yönetimindeki 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüye çarptıktan sonra takla attı. Takla araçtan savrulan sürücü emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis,İtfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü aracın altından çıkardı. Acil servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini olay yerinde tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırarak inceledi. Yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Morguna kaldırıldı. Kazada sürücü hayatını kaybederken araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldüAydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Bursa'da 1500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
Son zamanların en büyük operasyonunda böyle yakalandılar
Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü
Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü
İzmir’de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir’de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
PKK/KCK terör örgütü üyesi İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.