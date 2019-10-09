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Sancaktepe’de Emrullah Yıldırım cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de yaşanan Emrullah Yıldırım cinayetinin katil zanlısı yakalandı.

Sancaktepe’de Emrullah Yıldırım cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Sancaktepe’de yaşanan Emrullah Yıldırım cinayetinin katil zanlısı yakalandı. Cinayet anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Sancaktepe Veysel Karani Mahallesinde, 5 Ekim Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Emrullah Yıldırım ve Murat A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü husumet yaşandı. Olayın yaşandığı gün Murat A., Emrullah Yıldırım’ın otomobiliyle olay yerine gelmesinin ardından yanına gitti ve silahıyla Emrullah Yıldırım’ın üzerine kurşun yağdırdı. Emrullah Yıldırım, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, Murat A. olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, Emrullah Yıldırım’ın katil zanlısı Murat A., 7 Ekim Pazartesi günü Sancaktepe’de yakalandı. Ekiplerce yapılan aramada, bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Murat A.’nın uyuşturucu madde bulundurma, adam yaralama, otodan hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Sancaktepe’de aralarındaki husumetten ötürü Emrullah Yıldırım’ı silahıyla vurarak öldüren Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet anı güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli bir aracın olay yerinde beklediği, Emrullah Yıldırım’ın aracıyla olay yerine gelmesinin ardından, beklemede olan beyaz renkli araçtan çıkan Murat A.’nın araçtan inerek Emrullah Yıldırım’ın yanına gelip, silahıyla Emrullah Yıldırım’a ateş ettiği görüldü.

Sancaktepe’de Emrullah Yıldırım cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

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