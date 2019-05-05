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SANCAKTEPE'DE EVİNE ÇAĞIRDIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLA REHİN ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA  Sancaktepe'de çalışma arkadaşını bıçakla rehin alan bir kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.  Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda iddialara göre iş arkadaşı Mustafa D.'nin eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen Adem U.(33).

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de çalışma arkadaşını bıçakla rehin alan bir kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda iddialara göre iş arkadaşı Mustafa D.'nin eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen Adem U.(33). konuşmak için Mustafa D'yi eve çağırdı.
Evde buluşan İkili bir süre konuştuktan sonra Adem U., Mustafa D. ile tartışmaya başladı. Adem U., Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polise haber verildi. Polis, Adem U.'nun bir anlık boşluğundan faydalanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Adem U. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Rehin alınan Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin evin önünde beklemesi
-Sağlık ekiplerinin beklemesi
-Özel harekat ekiplerinin gelmesi
-Ambulansın içindeki rehine
-Adem U'nun evden çıkarılması
-Adem U'nun ekip aracına bindirilmesi
-Genel ve detay

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