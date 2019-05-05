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- Sancaktepe'de evine çağırdığı arkadaşını bıçakla rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de çalışma arkadaşını bıçakla rehin alan bir kişi,  polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.  Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde  3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi.  Edinilen bilgilere göre Adem U.(33).

- Sancaktepe'de evine çağırdığı arkadaşını bıçakla rehin aldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de çalışma arkadaşını bıçakla rehin alan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem U.(33). konuşmak için iş arkadaşı Mustafa D'yi eve çağırdı. Evde buluşan ikilinin arasında bir sonra tartışma başladı. Tartışmanının büyümesi üzerine Adem U., Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polise haber verildi. Polis, Adem U.'nun bir anlık boşluğundan faydalanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Adem U., Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Rehin alınan Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAF)

(Yeniden) - Sancaktepe'de evine çağırdığı arkadaşını bıçakla rehin aldı(Yeniden) - Sancaktepe'de evine çağırdığı arkadaşını bıçakla rehin aldı(Yeniden) - Sancaktepe'de evine çağırdığı arkadaşını bıçakla rehin aldı(Yeniden) - Sancaktepe'de evine çağırdığı arkadaşını bıçakla rehin aldı

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