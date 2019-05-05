- SANCAKTEPE'DE EVİNE ÇAĞIRDIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Sancaktepe'de çalışma arkadaşını bıçakla rehin alan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem U.(33). konuşmak için iş arkadaşı Mustafa D'yi eve çağırdı. Evde buluşan ikilinin arasında bir sonra tartışma başladı. Tartışmanının büyümesi üzerine Adem U., Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polise haber verildi. Polis, Adem U.'nun bir anlık boşluğundan faydalanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Adem U., Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Rehin alınan Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin evin önünde beklemesi

-Sağlık ekiplerinin beklemesi

-Özel harekat ekiplerinin gelmesi

-Ambulansın içindeki rehine

-Adem U'nun evden çıkarılması

-Adem U'nun ekip aracına bindirilmesi

-Genel ve detay

