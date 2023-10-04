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Sancaktepe'de hayatını kaybeden üç kardeşin son anları kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

34 dakika önce

Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Üç kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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