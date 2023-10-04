Sancaktepe'de hayatını kaybeden üç kardeşin son anları kamerada
Mynet Haber
34 dakika önce
YORUM YAP0
Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Üç kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum