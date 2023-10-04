Sancaktepe'de hayatını kaybeden üç kardeşin son anları kamerada

Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Üç kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.