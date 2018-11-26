Sancaktepe'de helikopter düştü (Havadan) (3)

Ramazan E\u011eR\u0130\/\u0130STANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de mahalle aras\u0131na helikopter d\u00fc\u015ft\u00fc. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. ilk belirlemelere g\u00f6re 3 asker \u015fehit oldu bir asker ise yaraland\u0131.G\u00f6ren objektifine sar\u0131l\u0131yor! Kimse kay\u0131ts\u0131z kalam\u0131yorOBM, 2019 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin i\u015f\u00e7i g\u00f6t\u00fcrecekG\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 \u0130stanbul'daki helikopter facias\u0131n\u0131 anlatt\u0131: Binalar\u0131n \u00fcst\u00fcne d\u00fc\u015fmemek i\u00e7in...
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