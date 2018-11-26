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Sancaktepe'de helikopter düştü (Havadan) (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de mahalle arasına helikopter düştü.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de mahalle arasına helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu bir asker ise yaralandı.

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