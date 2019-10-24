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Sancaktepe'de hurdalık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 06:03 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sancaktepe Sevenler Caddesi Avşar Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta saat 02.00 sıralarında henüz nedeni bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede hurdalığın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangının bulunduğu sokak içerisinde ve cadde üzerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, hurdalıkta çalışan 9 Afgan işçi yangından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken hurdalıkta hasar oluştu.

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Sancaktepe'de hurdalık yangınıSancaktepe'de hurdalık yangını
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