Sancaktepe’de iddiaya göre bir kadın, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe\u2019de iddiaya g\u00f6re bir kad\u0131n, silahl\u0131 bir \u015fahs\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frayarak karn\u0131ndan vuruldu. A\u011f\u0131r yaral\u0131 kad\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken polis olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.PARTNER\u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun yeni mesle\u011fiYa\u015fl\u0131 \u00e7ift kald\u0131klar\u0131 evde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybettiOtomobildeki keklerin i\u00e7inden uyu\u015fturucu \u00e7\u0131kt\u0131
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