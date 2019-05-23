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Sancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı.

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Yenidoğan Mahallesi Didenur Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki Elif Nur Reçber, evinin önündeki sokakta oyun oynadığı sırada belediyeye ait ilaçlama aracı çarptı. Yaşanan olayı gören mahalle sakinleri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü Orhan Bayrak ise Yenidoğan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Belediyeye ait ilaçlama aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayı gören bir mahalle sakini, "Çocuk muhtemelen iki arabanın arasından çıktı" diye konuştu.

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Sancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybettiSancaktepe'de ilaçlama aracının çarptığı 5 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
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