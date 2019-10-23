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SANCAKTEPE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de bir kişi, çocuklarının gösterilmediği iddiasıyla, kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de bir kişi, çocuklarının gösterilmediği iddiasıyla, kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Sancaktepe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in ikna ettiği, kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi İntizam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kayınpederinin karısını ve çocuklarını kendisine göstermediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. İkna etmek için olay yerine eşi ve akrabaları getirildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen, yaklaşık 2 saat konuşarak ikna etti ve elindeki silahı aldı. İkna edilen kişi kendi aracıyla ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Vatandaş cep telefonu görüntüsü
-Silahı teslim etme anı
-Eşinin olay yerine gelmesi
-Emniyet müdürü ve vatandaşın araca binip karakola gidişi

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