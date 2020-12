Sancaktepe’de iş yerinde korkutan yangın

Sancaktepe’de polisaj yöntemiyle yüzey parlatma yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve çevreye yoğun dumanların yayıldığı yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.İş yerinde alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak üzerinde bulunan polisaj yöntemiyle parlatma yapılan iş yerinde 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar evlerinden çıkarken durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir saatlik yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangına tanık olan Erdal Koçak,”Elektrik kontağından çıktığını söylüyorlar, ama tam da net bir bilgi yok yani şu an için. Yani polisaj atölyesi burası.Yaralı durumu yok şu anda.Sadece bir bekçi arkadaş varmış. O da inmiş zaten. Hemen kırmış camı açmış kaçmış zaten. Kurtulmuş Allah’a çok şükür. “ diye konuştu. İş yerinin mülk sahibi Erdal Ekşioğlu ise can kaybı olmamasına şükrettiklerini, mal kaybının önemli olmadığını dile getirdi. İş yerinde temizleme ve parlatma yapıldığını ifade eden Ekşioğlu,” İş yeri kapalı olduğundan dolayı herhangi bir yaralımız yok. Kapalı olduğundan dolayı zaten bu yangın da bu kadar büyümüş. Hani onun haricinde herhangi bir bilgimiz de yok.” dedi. Öte yandan iş yerinde çıkan yangın vatandaşların cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerinden alevlerin yükseldiği anlar görülüyor.