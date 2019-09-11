SANCAKTEPE'DE KADIN CİNAYETİ

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri evin içerisinde yaklaşık dört saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin ilk incelemelerinde Naciye Torunoğlu'nun başından sert bir cisimle darbe aldığını tespit etti. Ekiplerin incelemelerin ardından Naciye Torunoğlu'nun cenazesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi' morguna kaldırıldı. Cenazenin götürülmesi sırasında Torunoğlu'nun kızı ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri evinin komşularına ve yakınlarına olayla ilgili bilgi toplamaya çalıştı. Edilen bilgiye göre, Naciye Torunoğlu'nun iki oğlu ve bir kızı olduğu, eşi ve bir oğlunun Aydın'da inşaatta çalıştığı, madde bağımlısı olduğu iddia edilen diğer oğlunun ise annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Oğlunun ayrıca annesinden sürekli para istediği ve sürekli kavga ettikleri komşuları tarafından iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cinayet şüphelisi olan oğlunu ise yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Toplanan kalabalık

-Sağlık ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Ekiplerin evde delil çalışması

-Cesedin evden çıkarılışı

-Cesedin cenaze aracına yüklenmesi

-Naciye Torunoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirmesi

- Naciye Torunoğlu'nun kızı cenaze aracına yüklediği sırada anne demesi

-Genel ve detaylar

