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Sancaktepe'de kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 03:54 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de Naciye Torunoğlu adlı kadın evinde başına bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Sancaktepe'de kadın cinayeti

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'de Naciye Torunoğlu adlı kadın evinde başına bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili Torunoğlu'nun madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor.

Olay, Kemal Türker Mahallesi Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Naciye Torunoğlu'na(57) iki gündür ulaşamayan anne ve babası durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri içeri girdiklerinde Naciye Torunoğlu'nun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yerde yatan Naciye Torunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri evin içerisinde yaklaşık dört saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin ilk incelemelerinde Naciye Torunoğlu'nun başından sert bir cisimle darbe aldığını tespit etti. Ekiplerin incelemelerin ardından Naciye Torunoğlu'nun cenazesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi' morguna kaldırıldı. Cenazenin götürülmesi sırasında Torunoğlu'nun kızı ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri evinin komşularına ve yakınlarına olayla ilgili bilgi toplamaya çalıştı. Edilen bilgiye göre, Naciye Torunoğlu'nun iki oğlu ve bir kızı olduğu, eşi ve bir oğlunun Aydın'da inşaatta çalıştığı, madde bağımlısı olduğu iddia edilen diğer oğlunun ise annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Oğlunun ayrıca annesinden sürekli para istediği ve sürekli kavga ettikleri komşuları tarafından iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cinayet şüphelisi olan oğlunu ise yakalamak için çalışma başlatıldı.
(FOTOĞRAFLI)

Sancaktepe'de kadın cinayetiSancaktepe'de kadın cinayetiSancaktepe'de kadın cinayeti

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