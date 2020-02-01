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Sancaktepe'de kadını kaçırma teşebbüsü kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç.

İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de Hatice L.'yi kaçırmak isterken güvenlik kamerasına yansıyan Beşir Ç. yakalandı. Görgü tanığı Elbey Şahinoğlu, "İmdat' diye bağırdı kız. Namazı yarıda bıraktım dışarı çıktım. Arabayı biraz zorladım. Peşine koştum ama yetişemedim" dedi.
Sancaktepe'de geçtiğimiz cumartesi günü iddiaya göre Beşir Ç., kendisini reddeden Hatice L.'yi kaçırmak istedi.
Atatürk Mahallesi'nde Hatice L.'yi zorla araca bindirdiği öne sürülen Beşir Ç.'nin, genç kadının akrabalarının fark etmesi üzerine Hatice L'yi otomobilden attı. Genç kadın yaralanırken Beşir Ç. hızla uzaklaştı. Hatice L.'nin akrabaları bir süre otomobilin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşir Ç.'yi yakaladı. Olay anında Beşir Ç.'nin yanında bulunduğu öğrenilen Adem I. İse Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

“NAMAZI YARIDA BIRAKTIM DIŞARI ÇIKTIM"
Görgü tanığı Elbey Şahinoğlu, “Pazardan gelen o kadını araçtakiler, arabaya almaya çalışıyorlar. İki kişi bunlar. Biri 55 yaşlarında, arabayı süren de diğerine göre genç. Kızı zorla arabaya almaya çalıştılar. 'İmdat' diye bağırdı kız. Ben namazdaydım. Namazı yarıda bıraktım dışarı çıktım. Arabayı biraz zorladım. Adamı çıkarmaya çalıştım kadını bıraksınlar diye. Sonradan hareket ettiler. Yetişemedim bunlara. Peşine koştum ama yetişemedim. Kadın yere düştü" İfadelerini kullandı.
Şahinoğlu, Hatice L.'nin kendisine teşekkür ettiğini belirterek, “Kadın bana, 'Abi Allah senden razı olsun, bana çok yardımcı oldun. ' dedi. Ben bir vatandaş olarak iki tarafı da tanımıyorum. Gördüklerim bunlar" şeklinde konuştu.

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