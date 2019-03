Sancaktepe’de kadınlar omuz omuza

"Sancaktepe’nin bütün mahallelerinde her vekilimiz ve her MKYK üyemiz ile ev sohbetlerine gideceğiz, kadınlarımızla ve gençlerimizle buluşacağız"

İstanbul’daki tüm AK Partili kadın milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü’ye destek olmak için burada olduklarını dile getiren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya “Sancaktepe’nin bütün mahallelerinde her vekilimiz ve her MKYK üyemiz ile ev sohbetlerine gideceğiz, kadınlarımızla ve gençlerimizle buluşacağız. Bugün Sancaktepeli vatandaşlarımız ile bir araya gelip Sancaktepe’de Şeyma Döğücü için İstanbul’da da Binali Yıldırım için destek isteyeceğiz. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman siyasette kadınların en önde, bütün seçici kurullarda yer alması için çok büyük gayret gösterdi “ diye konuştu.

"Karar merciinde daha fazla kadın olması için verdiğimiz mücadele her geçen gün daha güçlü hale geliyor"

İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tek bir kadın belediye başkan adayının olmadığını belirten Kaya “Kadın milletvekili, kadın meclis üyesi ve kadın belediye başkanı sayımızı her seçimde daha fazla artırıyoruz. Ama muhalefet partilerine baktığımızda sözde kadın hakları savunucusu olarak kendilerini görürler. Asla ve asla öyle değil. Kadın hakları konusunda AK Parti iktidarları döneminde bizim yaptığımız icraatlar, kanunlar, düzenlemeler ve uygulamada da her karar merciinde daha fazla kadın olması için verdiğimiz mücadele, her geçen gün Cumhurbaşkanımızın desteği ile daha güçlü hale geliyor. İstanbul’da 4 kadın belediye başkan adayımız var. Ana muhalefete bakın. Nerede kadın belediye başkan adayları? Yok. Bu konuda ben CHP’nin yine sınıfta kaldığını düşünüyorum “ şeklinde konuştu.