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Sancaktepe'de, kap-kaççıyı belediye personeli kadın durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi personeli Nejla Altundaş, inşaat işiyle uğraşan Orhan Tan (64) isimli vatandaşın otobüs durağında parasını çalmaya çalışan kap-kaççıyı etkisiz hale getirdi.

İSTANBUL, (DHA)- Sancaktepe Belediyesi personeli Nejla Altundaş, inşaat işiyle uğraşan Orhan Tan (64) isimli vatandaşın otobüs durağında parasını çalmaya çalışan kap-kaççıyı etkisiz hale getirdi. Nejla Altuntaş sayesinde 16 bin lirasını çalıdırmaktan kurtulan Orhan Tan, “Öncelikle sorumlu bir vatandaş bilinciyle hareket ederek paramın çalınmasına engel olan Nejla kardeşime ve başkanım Şeyma Döğücü ‘ye teşekkür ederim” dedi.

Geçtiğimiz salı günü Çekmeköy’de otobüs durağında akşak saatlerinde gerçekleşen kap-kaç olayında Orhan Tan isimli vatandaş üzerinde bulunan 16.000 TL parayı; bir süredir kendisini takip eden kap-kaççıya kaptırdı. Olay anında durakta otobüs bekleyen Sancaktepe Belediyesi Personeli Nejla Altundaş ise durumu fark edip duraktan kaçmaya çalışan hırsıza müdahale ederek yere düşürdü ve etkisiz hale getirdi. Hırsız korkudan parayı bırakıp kaçarken, 16.000 lirayı geri alan genç kadın parayı sahibi Orhan Tan’a verdi. Sancaktepe ’de inşaat işleriyle uğraşan ve Belediye’ye gelen Orhan Tan parasını hırsızlardan kurtaran Nejla Altundaş’ın Sancaktepe Belediyesi’nde çalıştığını öğrenerek, konu ile alakalı Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ’ye mektup yazarak görüşme talebinde bulundu. Talebin ardından gerçekleşen görüşmede Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ‘ye ve Belediye Personeli Nejla Altundaş’a teşekkür eden Orhan Tan “Öncelikle Belediye’de görev yapan ve sorumlu bir vatandaş bilinciyle hareket ederek paramın çalınmasına engel olan Nejla kardeşime ve başkanım Şeyma Döğücü ‘ye teşekkür ederim. Başkanımın seçim öncesi söylediği ‘Canla, Başla’ sözü o gün tecelli etti” şeklinde konuştu.
Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ise makamında kabul ettiği Orhan Tan’a ve personel Nejla Altundaş’a teşekkürlerini sunarak “Belediyecilik gönül işi, Belediyecilik hayatın her alanında vatandaşa karşı sorumluluk içinde olunması gereken bir iş. Nejla kardeşimiz yaptığı işin sorumluluğu içinde Orhan Bey’e yardımcı oldu ve onu çok zor bir durumda kalmaktan kurtardı. Bu işin belediyemiz bünyesinde çalışan bir kadın tarafından yapılması ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Nejla kardeşime huzurlarınızda teşekkürlerimi sunarım. Belediye Başkanı olarak kendini riske atarak yapmış olduğu insani davranıştan ötürü tebrik ederim” şeklinde sözlerini tamamladı.

Parasını kurtaran 64 yaşındaki Orhan Tan'ın kaçan hırsız için emniyete şikayet etmediği belirtildi.

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