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SANCAKTEPE'DE KAZA: TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA  Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlıyor. Bu nedenle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kazadan görüntüler
-Polis ekipleri
-TIR'a çarpan araç
-Ekiplerin çalışmaları
-Tek şeritten sağlanan trafik
-Trafik yoğunluğu
Detaylar

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