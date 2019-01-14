HABER

Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 22:25 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlıyor. Bu nedenle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)Sancaktepe'de kaza: Taksi sürücüsü öldü (1)

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'
Bingöl'de domuz sürüsü köye indiBingöl'de domuz sürüsü köye indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

Ankara'da faciadan dönüldü! Özel halk otobüsü kül oldu

Faciadan dönüldü! Görenler inanamadı

31 Mart yerel seçimi öncesi son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Kuşadası Körfezi’nde 8 saat içinde 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

İstanbul Zekeriyaköy’de doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar

Doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.