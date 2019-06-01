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Sancaktepe'de kaza yapan kamyonet metrelerce sürüklendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de  kaza yapan kamyonet metrelerce sürüklendi.

Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de kaza yapan kamyonet metrelerce sürüklendi. Kamyonetin sürücüsü kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Müslüm K. yönetimindeki 34 FU 0407 plakalı tavuk eti yüklü kamyonet, Sarıgazi yönünde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Metrelerce sürüklenen kamyonetin sürücüsü kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Osmangazi Caddesi uzun süre trafiğe kapatıldı. Araçlar caddede kuyruk oluşturdu. Kaza yapan kamyonetin sahibi, “Kamyonetin arka kasasında hasar var, şoförümüzde bir şey yok. Şükürler olsun mal kaybıyla atlattığımız bir kaza" dedi.

Kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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