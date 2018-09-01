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- SANCAKTEPE'DE KORKUTAN YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Haber - Kamera Cengiz ÇOBAN  İSTANBUL DHA Sancaktepe'de park halindeki servis midibüsü alev alev yandı.

Haber - Kamera Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de park halindeki servis midibüsü alev alev yandı. Alevler elektrik tellerini koparınca büyük korku ve panik yaşandı.İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaşadığı zor anlar cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ARACIN TAMAMINI SARDI
Olay saat 08.30 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 JC 7734 plakalı aracın sürücüsü Ali Okçu aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Araç çalışmayınca sürücü ikinci defa kontağı çevirince araçta dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Okçu kendini araçtan atarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI
Alevler tüm aracı sararken, dumanlar karşısındaki binadaki dairelere doldu. Alevler nedeniyle elektrik telleri koptu. Apartman sakinleri koşarak kendilerini dışarı atmaya çalışırken, kopan elektrik tellerindeki patlamalar nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

İTFAİYE ERİNİN ZOR ANLARI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etmeye başladı.Bir itfaye erinin hortumla su sıktığı sırada hemen yanında elektrik tellerindeki patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı.Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla kısa sürede söndürülürken, araç tamaman yanarak kullanılamaz hale geldi.

YAŞANAN KORKU VE PANİK KAMERADA
Yangın nedeniyle kopan elektirk telerinin neden olduğu korku bir vatandaşın cep telefonı ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde midibüs alev alev yanarken, çevreye dumanlar yükselmeye başlıyor. Görüntülerde çocuklar ve kadınların elektirk telelrindeki patlamalar nedeniyle sağa sola kaçışmaya başlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yanan aracın görüntüsü
-İtfiayenini soğutma çalışmaları
-Dışarı çıkan vatandaşların görüntüsü
-Vatandaşlar ile röp
-Araç sürücüsü ile röp
-Genel ve detay görüntüler

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)
-------------------------------------------------------
-Midibüsün alev alev yanması
-Yükselen dumanlar
-Çocukları ve kadınların kaçışması
-Yaşanan panik
-Elektrik tellerindeki, patlama
-Bir itfiaye erinin müdahale sırasında elektrik tellerindeki patlama
-Genel ve detaylar

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